Kiropraktik annab nõu: kuidas ennetada aiatöödel tekkivaid ootamatuid seljahädasid?

3. Tee töökohal istudes pause iga 30-40 minuti järel, et muuta oma keha liikumismustrit. Kuula näiteks lemmiklugu ning tantsi, kõnni tagurpidi, tee mõned kükid, kätekõverdused või vastu seina rühiharjutusi. Kutsu oma kolleegid samuti kampa, sest koos on lõbusam ja motivatsiooni liigutada rohkem.

5. Vee joomine on rohkemat kui moetrend. Liikuva ja valuvaba keha heaks on ülioluline igapäevane piisavas koguses vee tarbimine. Kuigi soovitatav on juua kaheksa klaasi ehk ligi kaks liitrit vett päevas, pole see norm mõeldud igaühele. Palju oleneb veel elustiilist, toitumisharjumustest, kehatüübist ja töö iseloomust.