Saa teada, mida söövad ja kuidas elavad maailma kõige tervemate südametega inimesed

Ta ootas, et leiab eest paleo-dieeti meenutavad toitumisharjumused, kus 60 protsenti tarbitavatest kaloritest pärineb lihast, vahendab CNN. Selgus vastupidine – Tsimane inimesed saavad suurema osa toitainetest süsivesikutest. Jahubanaanid, mugulvili maniokk, riis ja mais moodustavad peaaegu 70 protsenti nende toidust. Seda tüüpi toitumine on Amazonas vajalik, sest toitu kasvatada on kindlam kui heale jahihooajale lootma jääda.

Sealne toit ei ole ka eriti töödeldud, puuduvad soolad ja lisatud suhkrud. Naturaalsed süsivesikud on peamised energiaallikad, lisaks 15 protsenti rasvu ja 15 protsenti valke.

Lisaks sisaldab tarbitav toit ka kaks korda rohkem kiudaineid kui tüüpiline ameeriklaste menüü. Tervete südametega Tsimane hõimu inimeste dieedis on palju mikrotoitaineid nagu seleen, kaalium ja magneesium.

Kohalike inimestega aega veetes selgus, et vahetevahel paastumine oli osa kultuurist – mitte moe pärast, vaid kuna toiduga on mõnikord kitsas käes.

Peaaegu kõik ärkvel oldavad tunnid veedavad hõimu liikmed seistes või kõndides. Kujutelm vibu ja odaga mööda metsa ringi tormavatest küttidest ei vasta tegelikkusele. Kui läheb jahiks, siis on see pigem pikaldane jälgede uurimine ja nende kannul kulgemine. Nad ei sprindi loomadega võidu. Kui küttidel õnnestub liha saada, on nad selle nimel tunde jalutanud.

Hõimuliikmed teevad keskmiselt 17 000 sammu päevas. Toidu kasvatamise kallal askeldavad inimesed hommikust õhtuni. Maailma kõige tervemad südamed saavad pidevat trenni, aga mitte iseäranis aktiivset.

Hõimuliikmete vaimu hoiab virge sotsiaalne lävimine – räägitakse juttu, naerdakse ja jagatakse. Südamehaiguste eest pakub doktor Gupta sõnul kaitset ka sotsiaalne ühtsus ja üksildustune puudumine.