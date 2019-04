Nutikad nipid, kuidas saada pirtsakas laps tervislikult sööma

Ole kannatlik. Ajakirjas Journal of the American Dietetic Association avaldatud uuringus leiti, et vanem võib lapsele üht toitu pakkuda kuni viis korda, enne kui laps otsustab lõplikult, et see talle ei meeldi. Kokku võib minna isegi kuni 15 katset, enne kui laps uue maitse täielikult aktsepteerib. Seega kannatlikkus on võtmesõna ning ühekordne keeldumine ei tähenda tingimata, et toit lapsele kohe üldse ei meeldi.