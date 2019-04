Noor naine räägib, kuidas on elada ravimatut jalaturset põhjustava haigusega

Maailmas on umbes 180–250 miljonit lümfödeemiga inimest. Kuidas see tekib? Lümfödeem võib olla tingitud lümfisõlmede kahjustumisest või eemaldamisest. Seda põhjustab lümfisüsteemi blokeerumine. Lümfide blokeerumine takistab lümfivedeliku voolamist ja vedeliku kogunemine põhjustab turse. Lümfödeem on vähiravi sage tagajärg.

Mahoney ütleb, et treening on teda tohutult aidanud. «Fitness ja treening on aidanud mul tunda end enesekindlalt. Ma armastan seda, kuidas tunnen end pärast treeningut. Põhimõtteliselt ma mõtlen, et olgu, mul on midagi viga, aga ma saan ju liikuda! Pealegi aitab füüsiline aktiivsus fümfivedelikul liikuda ja hoiab mind tervena, nii et juba see on võit.»