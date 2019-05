Viis lihtsat võimalust, kuidas vältida «tühjade» kilokalorite söömist

Olenemata sellest, kas soovid kaalust alla võtta või vältida arutut söömist, on toidust nö tühjade kalorite välja viskamisel mitmeid kasusid. Lisaks kahanevale vöökohale langeb ka risk jääda igasugustesse tõbedesse, alates vähist kuni südamehaigusteni, vahendab Cooking Light. Portaalis pakutakse viis nippi, kuidas päevast energiahulka vähendada.

Vaheta magus jook vee vastu

Joogid on ühed kõige salakavalamad lisakalorite ja suhkru allikad. Uuringud on näidanud, et inimesed, kes joovad kaks või rohkem portsjonit magustatud jooke päevas, kannatavad 31 protsenti suurema riski all varakult südamehaigusesse surra. Isegi madala või nullkalorsusega joogid kunstlike magusainetega ei pruugi tervisele hästi mõjuda ning võivad tekitada veelgi suuremat suhkruhimu.

Valmista ise süüa

Kodus tehtud einete söömine on oluline osa igast edukast kaalulangusest. 2014. aastal John Hopkinsi ülikoolis tehtud uuring leidis, et kodus söönud inimesed tarbisid tihti vähem kilokaloreid, suhkrut ja süsivesikuid ning neil oli üldiselt ka madalam kehakaal, kui neil, kes kokkasid kodus vaid ühel õhtul nädalas. Keskmises restoranieines oli 1200 kilokalorit ja rohkem rasva ja soola kui samas toidud, mis oleks tehtud kodus. Restoranid võistlevad üksteisega, et teha toit võimalikult maitsvaks, mille juures võib tervislikkus tagaplaanile jääda. Portsjonite suuruse ja koostisainete kontrollimine on palju kergem, kui oled ise toidu valmistaja. Samuti võid proovida kodus valmistada oma lemmikrestoranitoitudest kergemaid versioone.

Loe silte

Toidupakendi esikülg võib olla petlik, kuid tagakülg paljastab kõik. Sealt saad lugeda, kas toode on tõesti tervislik. Näiteks võid vaadata, kui palju on ühes portsjonis kilokaloreid, rasva või valku. Samuti on oluline jälgida koostisosade nimekirja ning olla ettevaatlik tundmatute keemiliste lisaainete või magustajate suhtes.

Jälgi Vahemere dieeti

Terviseeksperdid on hinnanud selle parimaks dieediks, mida on lihtne jälgida. Vahemere dieedi on leitud suurepäraseid tervisekasusid, nagu eluea pikenemine, südame tervise ja meeleolu parandamine. Samuti on leitud, et Vahemere dieet aitab vältida ülesöömist, sest palju toitaineid ja kiudaineid sisaldavad toidud hoiavad kõhu pikalt täis. Tarbides peamiselt taimset toitu, kus on palju täistera, kaunvilju, värskeid puu- ja köögivilju ning südamele kasulikke rasvu, ei ole vaja mõningase patustamise pärast muretseda. Tegelikult põhinebki Vahemere dieet pigem tasakaalustatud elustiilil, mitte rangelt keelavatel reeglitel. Samuti on enamjaolt taimses toidus vähem kilokaloreid.

Toitu teadlikult