5 lõbusat põhjust, miks mõjub alasti magamine tervisele hästi

Reader's Digest toob välja põhjused, miks tasub ööseks riided ja aluspesu seljast heita.

Parandab und. Mitmed uuringud on näidanud, et inimesed magavad paremini jahedas kui soojas toas. Seda seepärast, et kehatemperatuur langeb pisut une ajal, sõnas unearst Christine Hansen. Selle toimudes langeb stressihormooni kortisooli tase ning tõuseb unehormooni melatoniini tase. Keha kattev pidžaama võib aga keha loomulikku jahtumist segada ja mängida seetõttu rolli ka kehvemas unekvaliteedis. Siiski ei maksa ka külmetada – kui ärkad keset ööd värisedes, on tuba ilmselt liiga jahe või tekk liialt õhuke.

Suurendab enesekindlust. Inimene, kes tunneb end oma kehas loomulikult ja suurepäraselt, on ka märgatavalt enesekindel. Puuduvad küll teaduslikud tõendid, et alasti magamine otseselt tõstab enesekindlust, kuid Hanseni arvates aitab see oma kehakuvandiga leppida. «Siin on pigem see idee, et ei maksa järgida üldlevinud sotsiaalset normi, justkui oleks alastiolek midagi halba või mida ei peaks tegema,» lisas ta.

Mõjub positiivselt seksuaalelule. Partneri paljast nahka enda oma vastas tunda on kahtlemata erutav. Nahk-naha kontakt vabastab organismis hormoone nagu näiteks oksütoksiin, mida on maakeeli nimetatud õnnehormooniks. See tekitab huvi ka vahekorra vastu. Teaduslikud tõendid selle kohta on küll piiratud, kuid Hansen kinnitab, et alastiolek on kahtlemata atraktiivsem kui ööriiete kandmine ning võib kindlasti paarisuhtele hästi mõjuda.

Mõjub hästi tupe tervisele. Los Angelese California Ülikooli teadlased on kindlaks teinud, et magades (eriti kitsa) aluspesu kandmine kujundab tupes bakteritele soodsat kasvukeskkonda. Alasti magamine laseb tupel rohkem «hingata» ning vähendab ka tõenäosust, et tupe õrn mikrofloora läheb tasakaalust välja.