Kanaliha on märksa rohkemat kui sportlaste valgurikas lemmiktoit

Kanafilee värske salati ja rosmariinikartulitega FOTO: Kristel Kossar

See, et kanaliha on suurepärane valkude allikas, ei tähenda, et kana peaks sööma ainult sportlased ja keskmisest aktiivsemad inimesed. Valgud on organismi üheks kõige olulisemaks «ehitusmaterjaliks» – need hoolitsevad lihaskasvu ning ainevahetuse eest. Valgud osalevad aktiivselt antikehade tootmises, tagades tugeva ning toimiva immuunsüsteemi ning on osalised paljude ühendite, näiteks hapniku transpordis.

Toitumisnõustaja Siiri Krümann ütleb, et kanaliha söömise peamine mõte on eelkõige valkude saamine, kuigi lisaks sellele on lihas ka vitamiine ja mineraalaineid. Näiteks sisaldab kana B3- ja B6-vitamiine, kroomi, seleeni ja fosforit, mis on olulised luude ja lihaste toimimiseks ja närvisüsteemi tõrgeteta tööks. Kana poolkoibades leidub D- ja E-vitamiine ning tsinki. D-vitamiin on teada-tuntud luude arengu toetaja ning vajalik ka kaltsiumi ja fosfori paremaks omastamiseks.

Kui mõelda lihatoodete valimisele oma toidulauale, toob Krümann välja, et kanalihal on sea- ja veiseliha ees palju eeliseid. Kanaliha pole nii energiarikas kui sealiha, samas kui valgusisaldus on selles isegi veidi suurem. 100 grammis küpsetatud sealihas on üle kahe korra rohkem energiat kui kanafilees (sealihas 306 kcal, kanafilees vaid 138 kcal).

Kui kana sisaldab keskmiselt kolmandiku ulatuses valku, siis sealiha puhul moodustab keskmine valgusisaldus lihas veerandi. Rasvasisalduse vahe aga on lausa kümnekordne (100 grammis kanafilees on rasva vaid 2,13 grammi).

Lisaks aitab optimaalse veresuhkru ja kolesterooli taseme eest hoolitseda kanas sisalduv kroom. Kroom osaleb veresuhkru reguleerimise protsessis, mõjutades süsivesikute, rasvade ja valkude ainevahetust. Liiga kõrge veresuhkru tase toob tihti kaasa lisakilod ja mõjutab südame-veresoonkonda. Selleks, et veresuhkru tase normi piires hoida, ongi vaja kroomi. Kroom soodustab ka normaalse ainevahetuse toimimist. Kui veresuhkru ja kolesterooli tase tõusevad, viitab see tihti kroomipuudusele, sest siis jääb nõrgaks ka insuliini toime, mis tähendab omakorda kõrgemat veresuhkru taset, kuna glükoos jääb verre.

Kanaliha söömine aitab vähendada ka kurba statistikat: nimelt on eestimaalaste peamine surma põhjus südame- ja veresoonkonnahaigused. Nende ennetamiseks leidub kanalihas kasulikke vitamiine ja mineraalaineid. Näiteks B6-vitamiini järele tekib keskmisest suurem vajadus neil, kel suureneb tarbitud valgukogus – näiteks sportlastel. B3-vitamiin aga aitab vältida kolesteroolitaseme tõusu.