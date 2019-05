Pikaajaline uuring leidis, kuidas toitumine rinnavähki suremist mõjutab

Pikaajaline USA uuring leidis, et toidu rasvasisalduse vähendamine alandab riski surra rinnavähki. Praeguste teadmiste valguses hinnatakse tulemused aga ümber ning leitakse, et toidurasva vähendamine ei ole kõige olulisem, vahendab NPR .

Toidurasvade vähendamine läheb aga vastuollu praeguste teadmistega, mille järgi tuleb tarbida piisavalt tervislikke rasvu kalast, avokaadost ja taimsetest õlidest. Uuring tehti 1990. aastate alguses, mis oli rasvavaba ajastu kõrghetk. Sel ajal enimlevinud soovituste järgi tuli rasva iga hinna eest vältida. Nüüdseks on teadmised muutunud ning eristatakse tervislikke ja ebatervislikke rasvu. Samuti on rohkem teada rafineeritud süsivesikute ja suhkru kahjulikust mõjust. Seega ei teata, kas rinnavähki suremist vähendas üldise rasvatarbimise vähendamine või kasu tuli hoopis puuviljade, köögiviljade ja täistera söömisest, mis on täis mikrotoitaineid ja kiudaineid.

Uurijad usuvad, et vähem mängib rolli rasva kogus toidus ning suurem kasu tuleb üldistest muutustest taimsema toitumise poole. Lisaks kaotasid oma toitumist muutnud naised kehakaalu, keskmiselt kolm protsenti oma kaalust. On võimalik, et madalam surmarisk tuli samuti väiksemast ülekaalust. Igal juhul näitavad tulemused uurijate sõnul seda, et toitumine on oluline ning võimaldab inimesel oma terviseriski ja elukvaliteeti ise mõjutada.