Ainult need kaks dieeti tagavad jätkusuutliku kaalulanguse

Kui inimene tahab kaalu kaotada, on tema esimene mõte minna dieedile, kirjutab Readers Digest. Dieet peaks justkui olema range, kuid seepärast on neid ka raske pikema aja jooksul järgida, ütleb toitumisspetsialist Natalie Allen. Seetõttu inimesed rohkem põruvad dieediga, kui selles õnnestuvad.

«Üks tüüpilisi muresid on see, et inimene tüdineb limiteeritud valikutest ja dieediga on nii palju tegemist - toitumist peab planeerima, poes käima, kokkama tervislikke toite. Kui dieet kontrollib kogu elu, on raske sellele ka püsima jääda,» nentis ta.

Kahte toitumissuunda siiski toitumiseksperdid tunnustavad ning neid saab pidada ka jätkusuutlikeks ning inimest mitte väga piiravateks. Nendeks on Vahemere maade dieet ja DASH-dieet. Need ei keskendu ühe toiduaine või toidugrupi menüüst väljajätmisele või vastupidi, ühele toidugrupi rõhutamisele, vaid soovitavad teha üldisi tasakaalustatud valikuid.

«Paljud dieedid on üles ehitatud mõne toidu(grupi) piiramisele. Psühholoogiliselt võttes - kui endale midagi keelata, siis tekib selle järgi just suurem isu. Vahemere ja DASH dieedid panevad rõhku sellele, milliseid toite just süüa, ning limiteerivad ainult töödeldud ja suhkrurohkete roogade ning alkoholi tarbimist. Dieedid sisaldavad suuniseid, mis tekitavad rohkem teostatava tunde,» selgitas toitumisnõustaja Michelle Abbey.

Vahemere maade dieet on inspireeritud selle regiooni toitumisharjumustest. Punase liha asemel on selles oluline roll (rasvasel) kalal, veidi vähemal määral ka linnulihal ja piimatoodetel. Tähtsal kohal on südamesõbralikud rasvad - oliiviõli, pähklid, seemned, avokaado. Palju süüakse puu- ja köögivilju. Vähesel määral on lubatud punane vein. Selle toitumissuuna boonuseks on üsna lai toiduvalik, tervislike rasvade olemasolu, palju vähetöödeldud taimseid toite ning kiudaineid. Toit on kvaliteetne ja toitainerikas.

DASH ehk kõrget vererõhku ennetav dieet keskendub päevaste ja nädalaste toitumisalaste eesmärkide täitmisele. Ka selles on tähtis osakaal puu- ja köögiviljadel, täisteraviljadel, kalal, linnulihal, ubadel, pähklitel-seemnetel, taimeõlidel ning väherasvastel piimatoodetel. Välditakse toite, mis on kõrge küllastunud rasvade sisaldusega, samuti täisrasvaseid piimatooteid ja suhkrurikkaid toite. Toitumissuund keskendub vererõhu normis hoidmisele eelkõige puu- ja köögiviljade osakaalu suurendamise kaudu.