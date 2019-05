Miks külmutatud juur- ja puuviljad võivad tervisele kasulikumad olla kui värsked?

Taimeteadlane Gene Lester on arvamusel, et külmutatud toote tarbimine on eriti mõttekas, kui pole plaanis juurvilju 1-2 päeva jooksul tarbida. Külmutatud puuviljad korjatakse kõige küpsemal ajal ja külmutatakse kiiresti ning pakendatakse lämmastikukeskkonda. Puuviljade pakendamine lämmastikuga aitab toitaineid säilitada, mida hapnik lagundaks.

Kaubanduslikult külmutatud juurviljad korjatakse samuti kõige kõrgema küpsuse astme juures, kuid neid blanšeeritakse enne külmutamist. See tähendab, et neid töödeldakse lühiajaliselt kuumas vees või veeaurus, mis hävitab ensüümid, mis tekitavad värvi kaotamist, pruuniks muutumist ja maitse kadumist. See aitab eredat rohelist värvi säilitada ning muudab kiudainete struktuuri, tehes juurviljad vähem krõmpsuvaks. Blanšeerimisega kaob aga umbes 50 protsenti C-vitamiinist, mis on kuumatundlik.