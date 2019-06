Uuring leidis treeningu, mis parandab diabeetikute südametööd

Siiski tunnistavad uurijad, et halvenenud südamefunktsiooniga iniemestel ei pruugi olla võimalik piisavalt tugevalt treenida, et sellest võimalikku kasu saada. Teadlased keskendusid kõrge intensiivsusega intervalltreeningule, mis kujutab endast lühikesi intensiivseid treeningperioode, mis vahelduvad mõõdukama treeninuga.

Leiti, et osalejad, kes tegelesid HIIT treeninguga parandasid oma südamefunktsiooni peale kolme kuud, ilma, et nad oleks teinud muutusi toitumises või ravimite võtmises. Lisaks näitas uuring, et kõrge intensiivsusega treeningprogramm oli turvaline ja jätkusuutlik treeningrežiim teist tüüpi diabeediga patsientidele. Uurijad tahavad tulemusi korrata suurema osalejate grupi peal, et HIIT treeningu kasulikus mõjus kindel olla.