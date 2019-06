Taimne valguallikas võib päästa elu

Teadlased uurisid loomsete ja taimsete valkude tarbimise võimalikku mõju suremusele. Lisaks kohandati need vastavalt elustiili ja toitumisega seotud teguritega (füüsiline aktiivsus, alkoholi tarbimine, suitsetamine jm). Tulemused näitasid, et loomsete valkude suurenenud osakaal menüüs iga kümnendiku võrra tõstis enneaegse surma riski kaks protsenti. Kaheksa protsenti tõusis aga risk surra konkreetselt südame-veresoonkonna haigusesse. Selline suurenenud surmaoht oli rohkem seotud ülekaaluliste ja rohkelt alkoholi tarbivate inimestega.

Lisaks oli tegu vaatlusuuringuga, mis tähendab, et isegi kui osalejad kirjeldasid muude tegurite osakaalu oma elustiilis (alkoholi tarbimine, suitsetamine jm), ei saa välistada, et nende hinnangud olid ebatäpsed ning kallutasid tulemusi. Siiski on teadlased arvamusel, et tulemused on üldjoontes korrektsed.