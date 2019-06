Füsioterapeut annab nõu: mida teha, kui selg valutab?

Valu seljas pole füsioterapeudi sõnul alati halb märk, sest enamasti on see seotud lihastega ja seetõttu ebamugav, aga ohutu. Ohtlik on kiirguv valu, mis ei ole niivõrd seljas kui alajäsemetes, suremise tunne või tundlikkuse häire või valu, mis tekib näiteks ainult püsti seistes.

«Seljavalu on selles mõttes hea valu, et see läheb väga suure tõenäosusega hiljemalt paari nädalaga üle,» sõnas Hinn. Tihti jääbki tema sõnul selgitamata, miks see üldse tekkis. Kui valu hakkab tagasi tulema, tuleks välja uurida, mis treeningus valesti tehakse. Tänapäevase seljavalu kontseptsioon on biopsühhosotsiaalne ehk sõltub peale füsioloogilise komponendi unest, stressist, tööst, elukvaliteedist. «Kui sul on mõni muu asi elus halvasti, siis muudab see väga palju seda, kuidas sa valu tajud,» lisas Hinn.