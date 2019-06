Liha söömise harjumuste muutmine võib tähendada pikemat elu

Eile ajakirjas BMJ avaldatud uuringus leiti, et kui suurendada punase liha tarbimist vähemalt poole portsjoni võrra päevas, suureneb varase surma risk 10 protsenti. Lisaks leiti, et eriti kõrgeks tõusis risk neil, kes tarbisid töödeldud punast liha, näiteks peekoni või burgerite kujul, vahendab CNN .

Pannes kokku toitumise ja surmaga seotud andmed, leidsid uurijad, et kui kaheksa aasta jooksul suurenes punase liha tarbimine vähemalt pool portsjonit päevas, tõusis surmarisk keskmiselt kümme protsenti. Jällegi selgus, et kui punase liha tarbimine vähenes ja täistera, köögiviljade ja teiste valguallikate söömine kasvas, vähenes kaheksa aasta jooksul surma risk.

Uuringu autor toitumise ja epidemioloogiaprofessor Frank Hu sõnas, et ka teised uuringud on näidanud, et kõrge küllastunud rasvhapete, heemse raua, säilitusainete ja muud punase liha koostisosad võivad tervisele kahju tuua. Erinevad uuringud on leidnud, et punane liha soodustab ka kahjulikke muutusi soolestikubakteris ning isegi väike kogus punast liha iga päev võib suurendada soolevähi tekkimise ohtu.