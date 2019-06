Kümme lihtsat nippi, et tööpäeval rohkem liikuda

Pikaajaline istumine töökohal on terviserisk, seostudes näiteks alaselja- ja kaelavaludega, vähenenud liigeste liikuvusega, suurenenud kehamassiindeksi ja vere viskoossusega. Uuringud näitavad, et õhtune treening või nädalavahetuse pikk matk ei korva päev läbi istumist kontoritoolil, kirjutab Tartu Ülikooli tervisekasvatuse lektor ja liikumislabori juhataja Merike Kull, kes kutsub inimesi üles ka tööpäeval end rohkem liigutama.

Kõik me oleme loodud liikuma. Liikumine seostub kehalise heaolu ja vormis olekuga, meeleolu ja vaimse töövõimega. Seda, et liikumine toodab meile head enesetunnet ja on meie tervise seisukohalt väga oluline, on kinnitanud paljud teadusuuringud. Uuringud on ka näidanud, et meist enamiku liikumine ei ole piisav, kuna oleme oma ühiskonnas jõudnud «istuvasse ajastusse».