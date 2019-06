Kui palju tuleks hea tervise nimel süüa puu-ja köögivilju?

Puu-ja köögiviljad on täis olulisi vitamiine ja mineraalaineid, mis on hädavajalikud hea tervise säilitamiseks. On avastatud, et ebapiisav puu- ja köögiviljade tarbimine võib olla seotud miljonite surmajuhtumitega nii südamehaiguste kui ka insuldi puhul.

Köögiviljades on vähe kaloreid ja rasva, palju kiudaineid ja nad on kolesteroolivabad. Köögiviljad sisaldavad erinevaid olulisi toitaineid, sealhulgas A- ja C-vitamiine, kaaliumi, kiudaineid ja folaati. Lisaks aitavad köögiviljad ka kehakaalu kontrolli all hoida. Jällegi sööb ainult üks täiskasvanu kümnest oma päevase köögiviljaportsjoni ära. Tuftsi Ülikooli uuring näitas, et südame- ja veresoonkonna haigused on paljudel juhtudel tingitud köögiviljade ebapiisavast tarbimisest. Me peaksime iga päev tarbima umbes 5 portsjonit köögivilju päevas.