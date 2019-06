7 levinud müüti ja tõde seljavalust ning selle ravist

Vale. Jah, vanasti soovitati mehaanilise alaselja valu korral kodus püsida ja võimalikult vähe liikuda selleks, et haiget selga mitte koormata. Viimased uuringud tõestavad, et meetod on iganenud ja oodatud tulemusi ei anna. Vastupidi, liikumatult kodus püsides lihased nõrgenevad ja loovad pinnase täiendavateks traumadeks. Kesine aktiivsus toob muutused kehakaalus ja tervislikus seisundis. Väheneb suhtlemine, millega kaasnevad sotsiaalse taustaga probleemid, nagu depressioon. Valu ei tähenda ilmtingimata kahju. Võimalusel tuleb kindlasti aktiivselt edasi elada, sotsialiseeruda, mitte isoleeruda ja kodus liikumatult püsida.

Nii ja naa. Jah, ülekaalulistel on suurem risk, aga seljavalu vaevab ka palju kõhnemaid inimesi. Ülekaalulisus on vaid üks tegur paljude seas, mis soodustavad seljavalu. Riskitegurid on vananemine, vigastused, vähene aktiivsus, halb kehahoiak, halb magamisasend, suitsetamine ja stress. Tegelikult on alaseljavalu väga levinud ja see võib esineda ükskõik kellel ja ükskõik missuguses vanuses, olgu selleks inimene suure, keskmise või madala sissetulekuga, lastest kuni eakateni. Meestel ja naistel esineb seljavalu võrdselt. Tavaliselt vanuses 30 kuni 50.