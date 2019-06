4 põhjust, miks hommikul selg valutab

Isegi valusate terviseprobleemide korral ignoreerivad paljud madratsiküsimust, kirjutab Health24 . Pole hea, kui vajud voodisse nagu pilve sisse - suure tõenäosusega kaasneb selgroo vale asend. Piisavalt lülisammast toetav madrats on oluline, sest muidu tekib või süveneb juba olemasolev seljavalu.

See on üsna haruldane seisund, mille taga on liigeste ja alumiste selgroolülide põletik. Lülisambapõletikku iseloomustab igahommikune seljavalu ja kangus, mis päeva jooksul leeveneb. Füüsiline aktiivsus aitab valu vaigistada, puhkeasend võimendab seda.