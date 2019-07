Arst: pinged kodus ja tööl tapavad rohkem kui vähk

Haigustest rääkimisel saab märkimisväärset tähelepanu eelkõige vähk. See on tänuväärne, kuid jätab ühtlasi mulje, justkui oleks tegu peamise suremuse põhjusena Eestis – samas kui Terviseinfo.ee andmetel sureb vähki igal aastal 3800 inimest ja südamehaigustesse üle 8000.

Südamehaigusi tekitavad liigsed pinged ja stress, mis toovad kaasa ülekoormustunnet, unetust ja ärritust, see võib viia vererõhu tõusmiseni. Kõrge vererõhk on omakorda insuldi, müokardiinfarkti, südamepuudulikkuse, neerukahjustuse, kognitiivsete häirete ja enneaegse surma oluline riskitegur.

Kõiki neid koledaid haigusi on aga võimalik ennetada. Esiteks tuleb põhjalikult mõelda sellele, mis täpsemalt stressi põhjustab. Põhjuseid on alati palju, aga tihti on peamisteks süüdlasteks liigne töökoormus, sassis isiklikud suhted ja rahalised probleemid. Siin on oluline küsida abi, olgu selleks siis koduse koormuse jagamine või professionaalne abi isiklike küsimuste lahendamiseks. Rääkimine aitab.

Pingeid aitab leevendada ka liikumine ja värskes õhus aja veetmine – piisab ainult 30-minutilisest jalutuskäigust päevas. Ära ei tohi unustada ka oma toitumise jälgimist. Enda premeerimine rasvarohkete toitudega nagu kartulikrõpsud ja pirukad, on tegelikult keha karistamine ja väga aeglane viis oma elupäevade lühendamiseks. Sellised «preemiad» ainult tõstavad kolesteroolitaset, see omakorda soodustab südamehaiguste teket.

Rasvarohkete toitude asemel soovitan süüa näiteks puu- ja köögivilju. Suvel on turul palju head värsket kraami saada. Just praegu on õige aeg tankida end aiasaadustesse salvestatud suvepäikesest täis. Premeeri end hoopis poole kilo maasikate või murelitega.