Sel ajal treenimine võib aidata kiiremini kaalu kaotada

Ajakirjas The International Journal of Obesity avaldatud uuringus vaatasid teadlased, millal katseisikud laborisse treenima tulid. Uurijad märkasid, et need, kes jõudsid treeningule enne lõunat, kaotasid keskmiselt rohkem kaalu kui need, kes treenisid peale kella kolme päeval. Samuti märgati veel mõnda võimalikult olulist muutust hommikuste ja õhtuste treenijate vahel. Kuna jälgiti ka osalejate üldist füüsilist aktiivsust ja toitumist, selgus, et hommikune grupp oli ülejäänud päeva jooksul aktiivsem. Samuti sõid nad pisut vähem, kuid vahe oli vaid keskmiselt 100 kilokalorit.