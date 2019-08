Treener kirjeldab, mis on oma eesmärkide saavutamisel iga kell treeningplaanist olulisem

Mitte keegi ei saavuta iial häid tulemusi, kui puudub õige häälestus ja eesmärgi nimel pingutamise soov. Me kõik teame, et füüsiline vorm on treenitav. Tegelikult on samamoodi treenitav ka meie vaimne vorm. Miks sina trenni teed ja mida soovid saavutada?

Levinuimad motivaatorid treeningutega alustamisel on:

kehakaalu langetamine

lihasmassi kasvatamine

kindla raskuse surumine/tõmbamine/kükkimine/tõukamine/rebimine

kiiremini jooksmine/suusatamine/ujumine

maratoni või muu distantsi läbimine

Eesmärgi suuruse määrab sinu lähtepunkt. Näiteks kui kaalud 110 kilogrammi, aga soovid kaaluda 80 kilogrammi, on tegemist üpris suure eesmärgiga. Seevastu harrastaja puhul, kes unistab 100-kilose raskuse ülessurumisest ja kes hetkel suudab suruda 85 kilogrammi, on tegemist mõõduka suurusega eesmärgiga.

Mida suurem väljakutse, seda enam see sinu igapäevaelu mõjutab. 110 kg kaaluv inimene peab eesmärgi nimel täielikult pühenduma 24/7 ja mitte ainult treeningutele, vaid samuti õigele toitumisele ja piisavale unele.

Selleks, et saavutada soovitud eesmärki, pead olema järjepidev, kindlameelne ja kannatlik.

Treeningute puhul kaalub järjekindlus ühe tugeva treeningu iga kell üle. Kindlameelsus väljendub usus, et teed õiget asja, usaldad koostööd treeneriga ja ei kuula kritiseerijaid, sest neid leidub alati. Tulemused ei sünni kunagi üleöö. Iga eesmärk nõuab vaeva. Arvesta sellega juba eesmärgi seadmise faasis ja ole kannatlik.

Järgnevalt soovin sinuga jagada paari head nippi, kuidas end vaimselt eesmärgi suhtes häälestada.

Ava õnnestumiste pangakonto. See on suurepärane viis enesekindluse saavutamiseks. Igal õhtul, kui lähed voodisse ja kustutad tuled, tee kiire tagasivaade oma päevale. Pane tähele vaid asju, mis läksid päeva jooksul hästi. Võib-olla suutsid trennis teha mõnes harjutuses sama raskusega rohkem arv korduseid kui eelmisel nädalal. Ehk jooksid keskmise kilomeetri kiiremini kui eelmisel nädalal? Võib-olla tegid koguni uue rekordi? Pane see oma kontole!

Järgmine kord, kui mõni negatiivne mõte sind ründab - näiteks «sa ei suuda, teised on paremad» - mõtle oma õnnestumiste pangakonto peale ja tee sealt väljamakse igal ajal, kui pead seda vajalikuks ja negatiivsus sisse hiilib. Kasvata oma õnnestumiste konto nii suureks kui võimalik.