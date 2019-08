Kuidas vabaneda siseelundite ümber kogunevast kõhurasvast?

Vistseraalne rasv on tervisele ohtlik, sest koguneb organite sisse ja vahele. Kõhuõõnde, sealhulgas siseelunditesse kogunev rasv võib suurendada insuliinitalumatuse, südamehaiguse ja teiste ainevahetusehäirete riski. Portaal Express võtab kokku toitumisnipid, mis on teadusuuringutes toiminud kõhurasva vähendamisel.

Madala süsivesikute sisaldusega toit on uuringutes osutunud efektiivsemaks kui rasva vähendamine toidus. Kaheksanädalases uuringus, kus osales 69 ülekaalulist inimest, leiti, et madala süsivesikusisaldusega dieedil olnud osalejad kaotasid 10 protsenti rohkem vistseraalset rasva ja 4,4 protsenti enam üldist rasva kui need, kes olid madala rasvasisaldusega dieedil.

Kui rääkida täpsemalt toitudest, mida süüa, soovitavad eksperdid vees lahustuvaid kiudaineid. Need on kaalu kaotamiseks eriti head, sest segunevad kõhus veega ning nii tekib viskoosne geeljas aine, mis aitab seeditud toidu jõudmist kõhust soolestikku aeglustada. Samuti võib veeslahustuvatel kiudainetel olla eriline roll kõhurasvast vabanemisel. Need hoiavad kõhubakterid tervislikena ning soodustavad nii üldist rasva kaotamist ja isu vähenemist. 1114 inimesega tehtud uuring näitas, et kui inimesed tarbisid veeslahustuvaid kiudaineid 10 grammi vähendas vistseraalse rasva kogunemist kuni 3,7 protsenti.