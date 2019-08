Liigne tukkumine võib anda märku tõsisest ajutõvest

Ajupiirkonnad, mis hoiavad meid päeval ärkvel saavad mälu rööviva haiguse varastes staadiumites kannatada. Seetõttu võivad Alzheimeri puhul inimesed juba enne mälu halvenemist ebanormaalselt kaua tukastada, leidsid California San Fransisco ülikooli teadlased, vahendab Medical News Today.

Varasemad uuringud on näidanud, et liigne päevane magamine tuleb Alzheimeri tekitatud muutustest ajus, mis soodustavad und. Samuti on arvatud, et uneprobleemid ise võivad soodustada Alzheimeri tekkimist. Hiljutises uuringus leiti, et päevast ärkvelolekut reguleerivaid ajupiirkondi kahjustas tau valk. See võib anda veelgi tõendeid selle kohta, et tau mängib Alzheimeri kujunemises suuremat rolli kui laialt uuritud amüloidvalk, pakkusid uurijad välja.

Eile ajakirjas Alzheimer's and Dementia avaldatud uuringus analüüsisiti 13 Alzheimeri tõvega ja seitsme terve patsiendi aju. Teadlased leidsid, et Alzheimer ründab ajupiirkondi, mis vastutavad päeval ärkveloleku eest ja need alad ajus on ühed esimesed, mis haiguse poolt kahjustada saavad. Uurijad viitavad seega, et liigne tukastamine võib olla üks varaseid Alzheimeri tõve ilminguid.