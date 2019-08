Treener: miks «kiiresti» vormi ei ole jätkusuutlik

Treeneritöö sisaldab lisaks treeningute läbiviimisele ja kavandamisele ka analüüsi – esmast ja treeningtsükli järgset. Treenerite juurde tullakse tihti üsna utoopiliste eesmärkidega. Toon mõne näite: “soovin pooleteist kuuga kümme kilogrammi alla võtta”, “tahan kahe kuu pärast läbida poolpika triatloni”.

Tihti imestame, kui näeme mõnd avaliku elu tegelast tegemas midagi võimatuna näivat. Temast saab meie sangar. Meil tekib tahtmine kogeda samu tundeid ja emotsioone, mis ajendab meid võtma ette ebaratsionaalseid eesmärke. Jah, elu näitab, et pöörasena tunduvaid unistusi realiseeritakse, kuid seda tihti tervise hinnaga. Lihtsamal juhul inimene tüdineb sportimisest, raskemal juhul lõpetatakse tõsisema vigastuse või südame rütmihäiretega.

Elu näitab, et pöörasena tunduvaid unistusi realiseeritakse, kuid seda tihti tervise hinnaga.

Tervislikuks kaalulanguseks peetakse kaks kilogrammi kuus. See tähendab kõigest pool kilo nädalas. Kuna meie kehakaal on päeva jooksul kõikuv, kaalutakse iga päev samal kellaajal ning fikseeritakse nädala keskmine kehakaal. Seejärel hinnatakse, kas inimene liigub seatud eesmärgi suunas. Kui sinu unistus on kaotada näiteks kümme kilogrammi, siis tervislikul teel on mõistlik eesmärk saavutada viie kuuga.

Tervislikuks kaalulanguseks peetakse kaks kilogrammi kuus.

Millal toimuvad Eesti suurimad rahvaspordiüritused? Siis, kui meediakanalid hakkavad avaldama artikleid «kuidas ühe kuuga (pool)maratonivormi saada». Tavaliselt saame selliseid artikleid tarbida augusti lõpus ja septembri alguses, vahetult enne suuri rahvaspordiüritusi. Järgmine kord, kui sellist artiklit loed ja kavatsed otse diivanilt võistlustulle lennata, jäta see parem tegemata.

Maratonid on kestvusalad, mis eeldavad esmalt baasvastupidavuse arendamist. Minimaalne tsükkel baasvastupidavuse arendamiseks on 12 nädalat. Alles seejärel on sinu süda ja lihaskond valmis taluma intensiivsemaid koormuseid.

Minimaalne tsükkel baasvastupidavuse arendamiseks on 12 nädalat.

Inimestena oleme me kärsitud ja armastame kiireid tulemusi. Siinkohal toon aga ühe näite. Inimene peab jõudma kahe tunni pärast soovitud sihtpunkti. Valida on kahe tee vahel. Üks tee on käänuline ja pikk, kuid viib kindlasti kohale. Teine tee on kiirtee, aga pärast tunniajast sõitu lõpetab tee kuristik. Kumma tee valid sina?