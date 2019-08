Mis juhtub, kui üldse mitte trenni teha?

Vähese füüsilise aktiivsusega kaasneb kehv vereringlus, mis suurendab organismis põletiku taset ning häirib immuunsüsteemi talitlust. Pikaajaline põletik organismis võib suurendada südamehaiguste, diabeedi ja vähi riski. USA teadlased tegid kindlaks, et regulaarne füüsiline aktiivsus võib tõhusalt ennetada kaheksat erinevat tüüpi vähki (sh rinnavähk, kopsuvähk, pärasoolevähk).

Füüsiline aktiivsus mõjub positiivselt vaimsele tervisele. Regulaarne trenn aitab leevendada ärevust ja depressiooni sümptomeid ning samuti mõjub see positiivselt vaimsele võimekusele. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire all kannatavad lastel, kes teevad regulaarselt trenni, esineb vähem sümptomeid. Samuti aitab trenn ennetada Alzheimeri tõve tekkimist ning tõstab kognitiivset võimekust ja produktiivsust. Trenni käigus vabanevad ajus serotoniin ja dopamiin ehk neurotransmitterid, mis tõstavad meeleolu. Teadlased leidsid, et positiivne mõju meeleolule kaasneb nii kergema kui raskema trenniga.

Samuti on leitud, et vähene füüsiline aktiivsus on seotud une kvaliteediga – inimesed, kes ei tee trenni, magavad aktiivsetest inimestest vähem ning neil on ärgates vähem energiat. Regulaarne trenn mõjutab unerütmi ja võib aidata unehäirete vastu, sest trenn vähendab organismis põletikku, mis omakorda vähendab kortisooli ehk stressihormooni taset. Stressihormoon mõjub une kvaliteedile negatiivselt, tekitades ärevust ning tõstes vererõhku.