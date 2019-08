Personaaltreener: harrastussportlase edu määravad neli salarelva

Kuigi vahe tippsportlaste ja harrastajate vahel on ajas muutunud tunduvalt väiksemaks, ei vaja harrastaja kindlasti selliseid treeningtingimusi ja tiimi nagu tippsportlane. Tippsportlase jaoks on see töö ja kui harrastaja treeniks samamoodi, laastaks see varem või hiljem füüsilise ja vaimse tervise.

Sellegipoolest vajavad ka harrastajad ja tervisesportlased juhtnööre treeningute planeerimiseks ja lihaspinget maandavat massaaži. Millise tiimi võiks harrastaja enda ümber luua?

Perekond

Sinu tiimi kõige tähtsam osa on sinu perekond. Millegi uuega alustamisel ei ole midagi olulisemat, kui koduste toetav tugi. Kui sul elukaaslast ei ole, on selleks sinu vanemad või lähimad sõbrad. Vaimne toetus on edu nurgakivi.

Treener

Arvame tihti ekslikult, et treenerid on mõeldud sportlastele. See arusaam on väär. Loomulikult ei saavuta tippsportlane edu treenerita, eriti kui sportlane on nooremapoolne. Treeneri roll on aga ülioluline just neile, kes on otsustanud hiljuti hakata regulaarselt treenima, kuid ei tea täpselt, kuidas, mida ja kui palju edu saavutamiseks teha. Soovitan kindlasti hankida treener kodukoha lähedalt, mitte tellida treeningkava sinust mitmesaja kilomeetri kaugusel elavalt treenerilt. Nii saad temaga vajadusel kiiresti kohtumise kokku leppida ja tehtut analüüsida.

Massöör

Lihaspingeid ei tekita ainuüksi sportimine, vaid ka igapäeva elus tekkiv vaimne pinge. Head massaaži vajab aegajalt meist igaüks. Massööride käekirjad on väga erinevad. Selleks et aru saada, milline massöör sulle sobib, külasta mitmeid erinevaid teenusepakkujaid. Kindlasti leiad õige massööri varsti. Kui oled endale sobiva tiimiliikme leidnud, külasta teda korra kuus ja katsu jõuda probleemi likvideerimiselt profülaktika faasi ehk mine massaaži juba enne, kui mõni tõsisem probleem endast märku annab.

Füsioterapeut