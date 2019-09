Ambitsioonikas kõnniprojekt: 50 miljonit sammu ja parem tervis!

Kõnnisarja eestvedaja personaaltreener Talis Tobreluts kinnitab teadusuuringutele viidates, et kõnnigruppidel on selge ja laiapõhjaline positiivne mõju tervisele. «Suurbritannia teadlased analüüsisid 42 varasemat uuringut ühes 1843 osalejaga ja leidsid, et kõnnigrupis osalejatel langes vererõhk ja pulss, vähenes kolesterool ja kehamassiindeks, suurenes hapnikutarbimine ning vähenesid depressiooninäitajad,» põhjendas Tobreluts. «Lisaks on teadlased välja selgitanud, et kõnnigrupid motiveerivad inimesi kodudest välja tulema ja aitavad säilitada regulaarset kehalist aktiivsust,» kinnitas ta.

Tobrelutsu sõnul on kahetsusväärne, et Eestis on iga teine täiskasvanu ja iga kolmas laps ülekaaluline või rasvunud. «Kindlasti ei tohiks ühegi ülekaalulise või rasvunud inimese suunas pahatahtlikult näpuga näidata, vaid vastupidi - tuleb harida, toetada ja pakkuda mõjusaid alternatiive positiivsete harjumuste tekkimiseks,» kinnitas Tobreluts.

Sellegipoolest on ebatervislik elustiil koormaks nii paljudele inimestele kui ka riigieelarvele tervikuna. «Eestis kaotati Sotsiaalministeeriumi andmetel 2013. aastal tasakaalustamata toitumisest, ülemäärasest kehakaalust ning vähesest liikumisest tingituna üle 47 400 eluaasta, mis tähendas antud aasta vääringus majandusse panustamata jäänud 684 miljonit eurot,» illustreeris Tobreluts, kelle sõnul on need numbrid hetkel ilmselt veel suuremad, sest ülemäärane kehakaal on olnud pidevas kasvutrendis.

Tobrelutsul on aga lahendus pakkuda, võttes eeskuju Suurbritannia projektist «Walking for Health». «Eestlastele meeldib ühiselt tegusid korda saata, olgu selleks siis riigi vabaks laulmine või looduse puhtaks küürimine. Nüüd on aeg koos riik tervemaks kõndida,» sõnas Tobreluts. «Suurbritannia suurimas kõnniprojektis osaleb iganädalaselt üle 70 000 inimese, neid korraldavad rohkem kui 5000 väljaõppega vabatahtlikku,» tõi Tobreluts näite positiivsest projektist. «Minu algatatud kõnnisari on pigem pilootprojekt, et aru saada, kuidas eestlased selle vastu võtavad ja edu korral on võimalik laiendada meeskonda ja teha projekti üle Eesti,» lisas ta.

Tour de Walk on era-algatuslik kõnniprojekt, millega saavad liituda kõik eestimaalased sõltumata asukohast - igal osalejal tuleb kõndida iga päev vähemalt 10 000 sammu üksi või koos sõpruskonnaga. Soovi korral on võimalik liituda personaaltreener Talis Tobrelutsu kooskõnnigrupiga, mis toimuvad Tallinnas vähemalt 1 kord nädalas. Eesmärk on koondada 2000 inimest, kes teeksid 3 nädala jooksul sügise alguseks 50 000 000 miljonit sammu. Lisaks paremale tervisele läheb osalejate vahel jagamisele auhinnafond koguväärtusega 1200 €.

Sõltuvalt projekti populaarsusest teeb Tobreluts septembri lõpus otsuse, kas ja kuidas jätkata. Kui aga ametnikud, poliitikud või ettevõtjad soovivad projekti õnnestumisele kaasa aidata, ootab Talis Tobreluts suure õhinaga telefonikõnesid ja e-kirju.

Talis Tobreluts. FOTO: Erakogu

Tobrelutsul täitus tänavu septembris viis aastat ajast, mil ta otsustas jäädavalt elustiili muuta. Toona oli ta 94 kilogrammi ja kehamassiindeksi järgi rasvunud. Hetkel tegutseb ta personaaltreeneri ja motivaatorina, püüdes aidata inimesi õnnelikumale ja tervislikumale rajale.