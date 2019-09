Lõunauinak mõjub südamele hästi vaid sel juhul

Esmaspäeval ajakirjas Heart avaldatud uuring põhines 3500 Šveitsis elava inimese andmetel. Leiti, et inimestel, kes tegid ühe või kaks uinakut nädalas, oli madalam südamehaiguste risk kui neid, kes päeval ei maganud.

Uuringu autor Nadine Häuser ja tema kolleegid jälgisid 35-75aastaseid osalejaid viis aastat. Tegu oli põhiliselt tervete inimestega, kel ei olnud märke südamehaigustest ega unepuudust. Pooled osalejatest ütlesid, et nad ei maga kunagi päeval, kümme protsenti väitis, et tukastab iga päev. Uinaku pikkus ei paistnud tulemusi mõjutavat ning varieerus viiest minutist üle tunni ajani.

Uuring põhines vaatlusel ning pole selge, kuidas uinakute tegemine südant mõjutab. Häusleri sõnul on kõige tõenäolisem, et päevauni vähendab ebapiisavast unest tulnud stressi. Ka 2007. aastal Kreekas tehtud uuring leidis, et vähemalt kolm uinakut nädalas vähendas surmava südameinfarkti riski. Suurimat kasu nähti töötavatel meestel ning teadlaste teooria kohaselt vähendas uinak samuti stressi.