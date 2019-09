Toitumisnõustaja õpetab: kuidas tervislikku eluviisi reisi ajal mitte unustada?

Olgu puhkus basseini ääres mõnulemine või omal käel autoga seiklemine, igal juhul on võimalik valida toitumiseks sobivaid variante. «Eriti on ohustatud need, kes puhkavad hotellides ja valivad «kõik hinnas» paketi,» toob toitumisnõustaja näite. Ehkki reisil on elurütm tavapärasest erinev, soovitab nõustaja siiski ka sel ajal süüa regulaarselt. «Jälgi põhireeglit: kolm põhitoidukorda ja kaks-kolm vahepala,» soovitab Karjagina.

Nõustaja rõhutab ka, et söömisega ei tasu kiirustada, isegi, kui päev on põnevatest plaanidest pungil, peaks selle jaoks aega võtma. Lõuna-ja õhtusöögi ajal tuleks Minudoci spetsialisti sõnul järgida n-ö taldrikureeglit. «50 protsenti peaks taldrikul moodustuma köögiviljad, kas salatina või kuumtöödeldud kujul, 25 protsenti valgurikast toitu, kas liha või kala, ja ülejäänud 25 protsenti jäta lisandi jaoks, millena võiks eelistada täisteratooteid,» selgitab ta.

Rootsi lauas kutsub Karjagina üles olema toidukogustega mõõdukas, ehkki rikkalik valik võib silme eest kirjuks võtta. «Restoranis süües ära häbene - küsi ettekandjatelt roogade koostisosade kohta,» julgustab ta ning lisab, et juhul, kui sul on mõni toidutalumatus, siis pead eriti hoolikas olema.

Kindlasti ei tohi naise sõnul unustada ka piisavalt vett tarbida. «Parim jook janu kustutamiseks on vesi, palavas kliimas hoia veepudel alati käeulatuses,» ütleb Karjagina.

Jäätis ja koogid on väga maitsvad, kuid vahepaladeks põhitoidukordade vahel sobivad toitumisnõustaja hinnangul paremini värsked puu- ja köögiviljad. «Väga värskendav on puuviljasalat, millele võib lisada maitsestamata jogurtit või pähkleid ja seemneid,» õpetab Minudoc.ee toitumisnõustaja.

Kui valid ööbimiseks koha, kus sinu kasutuses on ka köök, siis soovitab nõustaja toit ise valmistada - nii on võimalik säilitada kodusele toitumisele sarnast stiili. «Uuri, võib-olla on lähedal turg, kust saaks värskeid köögi- ja puuvilju ja maitserohelist,» lisab ta.

Autoga reisides varu toitu ja vett

Kui planeerid autoreisi, saab samuti palju asju kaasa varuda ja ise valmistada. «Võta kaasa oma lemmik-maitseained. Juhul, kui oled hommikupudru-sõber, siis ka kaerahelbeid, tatart jms,» räägib toitumisnõustaja. «Võib juhtuda, et teise riigi poodides ei ole meie maitsele harjumuspäraseid toiduaineid, kõike loomulikult ei saa, aga see, mis talub transportimist, tasub kaasa võtta,» ütleb Karjagina.

Ole valmis ootamatusteks

Autoga pikki vahemaid läbides paistab, et ainsad kohad, kus ennast toiduga tankida, on bensiinijaamad. Sel juhul soovitab Karjagina võimalusel valmistada kaasa karbikesed köögiviljadega ja omatehtud dipikastmega, puuviljadega, salatiga või täistera-võileibadega. «Muretse autosse jahutuskast, siis oled kindel, et toit säilib õigel temperatuuril,» lisab ta.

Ka autoga reisides tuleb toitumisnõustaja sõnul tingimata piisavalt vett kaasa varuda. Kui sul on laktoosi-, gluteeni- või muu talumatus, siis ei saa loota, et igal pool saab gluteeni- ja laktoosivaba toitu. «Igaks juhuks võta kaasa seda, mida sa süüa tohid,» ütleb ta.

Loomulikult ei tohiks puhkusel viibides unustada ka piisavat liikumist. «Kasulik on kasvõi kord päevas üks tempokam kõnd ette võtta,» soovitab toitumisnõustaja.