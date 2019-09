Üks olulisimaid südamehaiguste ennetajaid töötab 99-aastaselt endiselt uurijana

99-aastane Stamler sai hiljuti poole miljoni dollarilise rahastuse USA Riiklikult tervise instituudilt, õpetab endiselt ülikoolis, nõustab kolleege ja juhib teadustööd Northwesterni ülikoolis, kus alustas 1960. aastate alguses oma karjääri. Tema aastakümnete pikkune uurijatöö on keskendunud sellele, kuidas toitumine ja keskkond südame tervist ja vererõhku mõjutavad. Stamler tegeles ennetava kardioloogiaga ka siis, kui sellised ideed olid teaduslikule kogukonnale veel võõrad.

Telefoniintervjuus Washington Postiga rääkis Stamler, et on kõik need aastad töötanud, sest töö on pidevalt huvitav olnud. Ta ei näe põhjust, miks nii kõrges eas peaks töötamine keeruline olema. «Mõned arvavad, et inimene peaks minu vanuses juba hull olema. Kuid see on lõbus ja kui sa oled produktiivne ning see on inimkonnale kasulik, siis miks mitte?» sõnas Stamler.

Stamlerit peetakse ennetava kardioloogia isaks. See on valdkond, mis uurib, kuidas südamehaiguse riskifaktoreid vähendada. Stamler ja tema kolleegid avastasid, et meetmed, nagu tervislik toitumine ja suitsetamisest loobumine vähendab oluliselt inimese riski südameinfarkti haigestuda. Kuigi see on tänapäeval üldlevinud teadmine, olid ideed radikaalsed ja tekitasid vastuolusid aastakümnete eest, kui teadlased leidsid seose südamehaiguste ja tervisliku elustiili vahel.

Stamler rääkis toitumise mõjust südamele juba 1950. aastatel, lõi ennetava kardioloogia termini ja kirjutas esimese sellealase õpiku. Osalt tänu Stamleri leidudele on langenud USAs südamehaigustesse suremine alates 1960. aastatest peaaegu 70 protsenti. Stamler on veendunud, et südamesõbralik toit, mis sisaldab vähese rasvasisaldusega valkusid, vähe soola, puu- ja juurvilju, ennetab ohtlikke südamehaigusi.

Selleks ajaks kui Stamler sai 40-aastaseks oli tema uuenduslik uuring elustiili, toitumise ja südame tervise seostest teeninud talle ülemaailmset kuulsust. Üks Stamleri leidudest oli näiteks see, et Vahemere dieet, mis sisaldab hulganisti kala, oliiviõli ja köögivilju, vähendas oluliselt südamehaigusega seotud surmasid.

Teadlane avaldas 1997. aastal skandaalse artikli Intersalt uuringust, mis leidis seose suurenenud soolatarbimise ja kõrge vererõhu vahel. Uurimustöö sai kiire tagasilöögi, sealhulgas soolatööstuselt, kes olid kaua väitnud, et naatrium ja vererõhk ei ole omavahel seotud.