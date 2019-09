Kuidas mõjub tervisele liigne valgutarbimine?

Valgud koosnevad aminohapetest, mis on lihaste ehituskivideks. Lihaste säilitamiseks, taastamiseks ja kasvatamiseks on valkude tarbimine möödapääsmatu. Toitumisnõustja Amy Kubal rääkis portaalile Deccan Chronicle, et probleemid tekivad siis, kui head asja saab liiga palju.

Soovituslik päevane valgukogus on 0,8 grammi keha kilogrammi kohta. Kuid suurem energiatarbimine tuleks tasakaalustada ka rohkemate valkudega toidus, et korvata intensiivset lihaste lõhustumist treeningul. Uuringud on näidanud, et parim viis, kuidas valkudest kasu saada on süüa väikseid koguseid päeva jooksul. Head valguallikad on kana, kalkun, munad, läätsed, kodujuust ja Kreeka jogurt.

Tavaliselt teeb liigne valgutarbimine lihtsalt kõhu täis. Seega vajad rohkem energiat, et seda kõige seedida. See on aga kasulik neile, kes soovitavad kaalu langetada. Sellest enam tarbimine võib aga kehale kahjulik olla. Keha kipub lisanduvat proteiini rasvana säilitama, mistõttu on oluline see ära põletada. Samuti võib valgurikas dieet süvendada neeruprobleeme.