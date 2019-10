Viis nippi, mis aitavad arutut söömist piirata

Isude puhul on oluline pöörata tähelepanu ka välistele mõjutajatele, mis võivad ülesöömist soodustada, nagu näiteks taldriku suurus, vahendab Harvardi meditsiinikooli blogi ja pakub nippe, kuidas isusid üle kavaldada.

Samuti on oluline märgata keha sisemisi vihjeid. Kas sööd, kui oled tõesti näljane? Kas lõpetad söömise kui kõht on täis või siis kui taldrik on tühi? Enda keha korralik tunnetus on märksa parem toitumise reguleerija kui kalorite lugemine. Pane tähele, millal sööd rohkem stressist, ärevusest, närvilisusest ning mõtle, kuidas ülesöömist nendest olukordades vältida.

Peida snäkid ära või veelgi parem, ära osta neid üldse

Kipud snäkke rohkem sööma kui need on silma all. Pane maiustused või suupisted sellistesse kohtadesse, kus sa neid pidevalt ei näeks.

Serveeri toitu köögis

Et vältida liigset juurde võtmist, võib olla kasu sellest, kui serveerid toidu taldrikule, mitte ei pane tervet kaussi õhtusöögilauale. Kui allesjäänud toit laual seisab, on ka tõenäolisem, et võtad teisegi portsjoni.

Ära tee mitut asja korraga

Hoia süües end muudest segajatest vabana. Söögi ajal juhtimine, televiisori vaatamine, lugemine või meilide vaatamine soodustab ülesöömist. Selle asemel istu vaikselt ja rahulikult ning keskendu oma einele. Mitme asjaga tegelemine soodustab ülesöömist, sest nii lihtsalt ei märka, et kõht on täis. Samal ajal teadlikult süües, kui paned tähele toidu maitset ja tekstuuri ning närid korralikult iga ampsu, sööd tegelikult vähem.

Õpi eraldama nälga ja isusid

Järgmine kord kui keha tahab šokolaadi või kartulikrõpse, küsi endalt, kas oled tõesti näljane. Füüsiline nälg annab endast märku väsimuse, pearingluse ja kõhus tuntava tühjusetundega. Isu on rohkem ebamugavuse või rahutuse tunne suus või peas. Nälg kaob ükskõik millise toidu söömisega. Isu rahuldab aga tihti vaid kindel toit, mida ihaldad. Kui oled hiljuti söönud ning tahad ikka mingit kindlat toitu, nagu šokolaadi või jäätist, on tõenäoliselt tegu isuga. Proovi enda tähelepanu sellelt eemale juhtida ja tegele millegi muuda. Enamik isusid kaovad 15-20 minutiga, nälg läheb aga aina suuremaks.

Söö rahulikult