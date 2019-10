Neli nippi, kuidas kontoris tervislikult toituda

Tööpäeva tuleks alustada tervisliku ja täitva hommikusöögiga. Teadusuuringutest on selgunud, et hommikusöök on oluline mitmel põhjusel: see aitab päeva jooksul paremini veresuhkrut reguleerida, suurendab energiataset ning vähendab ülekaalulisuse ja diabeedi riski. Hommikusööki on lihtne kodus valmistada, eriti kui ülejäänud toidukorrad süüakse kodust väljaspool. Hommikusöögi saab valmis panna ka õhtul, et hommikul aega säästa – selleks võib olla kiire smuuti (õun, banaan, kaneel, maapähklivõi), kaerapuder või tervislik müsli puuviljadega.

Teine oluline nipp on koostada iga nädala algul toiduplaan ning sellest kinni pidada. See aitab säästa nii raha kui aega, sest plaani järgi on lihtsam toitu osta ning ebavajalik jääb ostmata. Oluline on see, et kui kogu nädala menüü on paika pandud, ei pea inimene iga päev mõtlema, mida süüa teha. See vähendab impulsiivsete ja ebatervislike valikute riski. Toiduplaan peaks olema mitmekesine, huvitav ja kõik peamised toidugrupid – kiudained, head rasvad ja valgud – peaksid olema õigetes vahekordades. Toiduplaan ei tohiks aga olla ka liiga keeruline või aeganõudev, sest muidu võib olla raske leida motivatsiooni keeruliste toitude valmistamisega vaeva näha.

Kolmas asi, mida silmas pidada, on vedeliku tarbimine kogu päeva jooksul. Inimese organismil võib olla raske vahet teha näljatundel ja janul. Kui inimene on söönud lõunat ning teda tabab juba tunni pärast uuesti nälg, võiks esmalt juua klaasi vett, et teha kindlaks, et tegemist pole lihtsalt vedelikupuudusega. Samuti võib näljatunde korral katsetada „brokoli testi“, mis loodi selleks, et teha vahet füsioloogilisel ja emotsionaalsel näljatundel. Nälja korral tuleb mõelda, kas sööksid hea isuga ära tüki brokolit (või ka õuna või banaani), kui see käepärast oleks. Kui vastus on ei, on tegemist emotsionaalse näljatundega, mis on seotud rohkem stressi ja pingega – aju nõuab sel juhul sageli suhkru- ja rasvarohket toitu, mis tegelikult stressi ei maanda.