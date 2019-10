60 aastat tagasi hakati Tartu Ülikoolis õpetama spordimeditsiini eriala

Spordiarstide koolitamine Eestis ei ole olnud järjepidev. 1959. aastal avati Tartu Riiklikus Ülikoolis spordimeditsiini osakond ja spordiarste koolitati seal 37 aastat. Viimane lend spordiarste lõpetas 1996. aastal. «Pärast seda tekkis spordiarstide järelkasvus suur lünk,» kirjeldas Tartu Ülikooli spordimeditsiini dotsent, spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhataja Eve Unt, lisades, et praeguseks on olukord paranenud.

2012. aastal avati Tartu Ülikoolis spordimeditsiini nelja-aastane residentuuriprogramm, mis on läbi aastate olnud üks populaarsemaid erialasid. Dr Eve Undi sõnul tulevad sellele erialale õppima noored kolleegid, kes peavad lugu tervislikest eluviisidest ja spordist. «Eesti spordimeditsiin on terviseuuringute korralduse ja kvaliteedi poolest Euroopas esirinnas,» kinnitas ta.

Eestis töötab praegu ligikaudu 30 spordiarsti, kes on väga head spordimeditsiini spetsialistid funktsionaaldiagnostika, sporditraumatoloogia ja taastusravi valdkonnas. «Spordiarstil peavad olema väga spetsiifilised teadmised eri spordialadega seonduvatest terviseriskidest, muu hulgas teadmised spordifüsioloogiast, biokeemiast, biomehaanikast, spordivigastustest, ealisest füsioloogiast, toitumisest, toidulisanditest jne. Peale selle on neil vaja teadmisi kõikidest haiguslikest seisunditest, et anda tervisenõu igas vanuses ja igasuguse murega inimestele,» rääkis Unt.

Tänavu täitub ülikooli spordimeditsiini osakonna avamisest 60 aastat ja sel puhul toimub spordimeditsiini konverents «60 Years of Sports Medicine at the University of Tartu».