Teadlased soovitavad arstidel välja kirjutada lihtsa abinõu vähi ennetamiseks

Seos trenni ja südamehaiguste ennetamise ning infarktist taastumise vahel on teadlastele ja arstidele ammu teada. Regulaarne füüsiline aktiivsus on südame seisukohast asendamatu tähtsusega. Nüüdseks on aga ka selge, et regulaarne füüsiline aktiivsus aitab ennetada vähki ning parandada ravi tõhusust.