Kurbade tagajärgedega leetripuhang Samoa saartel näitas, mida toob kaasa vaktsiinivastasus

Samoa saarestik asub Vaikses ookeanis Polüneesias. Samoa rahvaarv on umbes 200 000, mis tähendab, et nakatus kaks protsenti rahvastikust ehk iga 50 inimene. Leetripuhangus said kannatada eelkõige väiksed lapsed, kes olid kõige suurema tõenäosusega vaktsineerimata.

Samoa valitsus kuulutas rahvusvahelise epideemia välja novembris. Leetriviiruse leviku peatamiseks tehti vaktsineerimine kohustuslikuks, sulgeti koolid ning piirati avalikud koosviibimised. UNICEF saatis Samoasse 110 500 doosi vaktsiini ning vaktsineerimata inimestel paluti oma kodude ette punaseid lippe riputada, et vaktsineerimise protsessi kiirendada. Tänu massvaktsineerimisele on 22. detsembri seisuga immuniseeritud hinnanguliselt 94 protsenti rahvastikust.

Vaktsiinivastane liikumine on Samoa vaktsineerimiskampaaniat aeglustanud, rääkis Samoa kommunikatsiooniminister uudistele. Samoa valitsus arreteeris detsembri alguses ka prominentse vaktsiinivastase aktivisti Edwin Tamasese, kes õhutas oma patsiente vaktsiinist keelduma, ja väitis, et vaktsiin põhjustab leetreid. Riigis elavnes alternatiivravi ning näiteks viisid vanemad oma juba leetritesse nakatunud lapsi ravitsejate juurde, kes kasutasid Austraaliast ostetud masinaid, mis väidetavalt tootsid immuunsust kaitsvat vett.

Immunoloogia eksperdid on nüüd mures sotsiaalmeedia ja eriti Facebooki pärast, kus levitatud valeinformatsioon aitas kaasa õnnetute tagajärgedega Samoa haiguspuhangule. Uus-Meremaa immuniseerimisnõukogu näeb, et sotsiaalmeedia ettevõtetel tuleks sellise ohtliku valeinformatsiooni leviku peatamisega rohkem tegeleda. Ka t erviseportaal kirjutas novembris uuringust, kus leiti, et suur osa vaktsiinivastastest reklaamidest olid toetatud kahe organisatsiooni poolt. Reklaamid olid tehtud meelega eksitavaks, jättes mulje, et on need on antud välja üksikisikute poolt. Facebook on juba teatanud , et plaanib vaktsiinivastast sisu eemaldada.

Eestis käivad koos vaktsiinivastasus ja alternatiivmeditsiiniäri

Kommenteerib Irina Filippova, nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist:

Ajalooliselt on Eestis vaktsineerituse tase olnud väga kõrge, kuid nüüd on ajad muutnud - vaktsineerimisvastaste tegevuse mõjul on haigestumiste sagenemine ka meile jõudnud. Ka Eestis on olemas nö aktiivgrupid, kes aktiivselt vaktsiinivastast infot levitavad. Valdav enamus neist inimestest tegeleb nn alternatiivmeditsiini toodete müügiga (MMS, homöopaatia, TRS, toidulisandid, aroomiõlid jms) ja võib öelda, et meditsiini usaldusvääruse õõnestamine on nende jaoks turundusvõte.

Põhiosa valeinfost levib sotsiaalmeedias, kus (eriti) noori vanemaid hirmutatakse emotsionaalsete lugudega vaktsiinikahjustustest ja kohe pakutakse ka vastavat «ravi». Oleme korduvalt näinud ka teadlikku valede levitamist - näiteks levitatakse siiani väidet justkui tapaks gripivaktsiin vanemaealisi. Viidatud uuring on aga hoopis grippi haigestumise kohta.

Viimase kuue aasta jooksul on vaktsineerimistega hõlmatus olnud väikeses langustendentsis. Kaheaastate laste keskmine hõlmatus on kõigi vaadeldud vaktsiinigruppide alusel samal perioodil vähenenud 0,2 – 0,6 protsendi võrra jäädes kõigis vaktsiinigruppides tervikuna alla WHO soovituslikule (95%) hõlmatusele. Keskmine hõlmatus leetrite-, punetiste- ja mumpsivastase vaktsiiniga kaheaastaste laste seas on Eestis 92 protsendi lähedal.

Reedel sai terviseamet kinnituse uue leetrijuhtumi kohta Eestis ning tegeletakse kontaktsete väljaselgitamisega. Kokku on haigestunud sellel aastal 27 inimest.