Uus uuring leidis, milline toitumisviis pikendab eluiga kõige paremini

Nimelt leidsid John Hopkinsi meditsiinikooli teadlased leidsid, et vahelduv paastumine võib olla tervisliku eluviisi osa, vahendab portaal Express. Vahelduv paastumine tähendab, et päev on jagatud umebs kaheksatunniseks söömise ja 16tunniseks paastumise perioodideks. Teine võimalus on 5:2 meetod, mis tähendab, et viiel päeval nädalast süüakse normaalselt ning kaks päeva on paastumiseks, kus tarbitakse vaid keskmiselt 500 kilokalorit.