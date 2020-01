Toitumiseksperdid reastasid selle aasta parimad ja halvimad dieedid

Vahemere toitumine keskendub oomega-3 rasvhappeid sisaldavale oliiviõlile, puuviljadele ja köögiviljadele, täisterale ja tervislikele valkudele, nagu kala ja kana ning aeg-ajalt ka punane liha. On üldteada tõde, et Vahemere ääres elavad inimesed elavad kauem ja kannatavad harvemini vähi ja südamehaiguste käes kui näiteks ameeriklased. Seda toetab aktiivne elustiil, kehakaalu kontrollimine, tervislikud toidud ja mõõdukus punase liha, maiustuste ja küllastunud rasvade söömisel.

Teisele kohale jäi DASH dieet, mis soovitab puuvilju, köögivilju, pähkleid, täistera, kana, kala ja madala rasvasisaldusega piimatooteid, vähe tarbitakse selle puhul punast liha, maiustusi ja magusaid jooke. See on sarnane Vahemere toitumisele, kuid loobutakse täisrasvastest piimatoodetest ja alkoholist. Toitumisnõustajad soovitavad vältida näksimist ja väljas söömist. Samuti võiks nädalas tegelda vähemalt 2,5 tundi mõõduka kehalise tegevusega.

Kõige viimasele kohale jäi Dukani dieet, mis keskendub kilokalorite lugemise asemel valkude jälgimisele. See on ideealne kaalulangetuseks. Valgud täidavad kõhtu, nende seedimine võtab aega ning võrreldes näiteks süsivesikutega, on neis väga vähe kilokaloreid iga grammi toidu kohta. Süsivesikute piiramine sunnib keha rasvavarusid põletama.

Väidetavalt on võimalik Dukani dieediga kaotada kuni viis kilogrammi esimese nädalaga ning 1-2 kilogrammi iga nädal, kuni jõuad ihaldatud eesmärgini. Dukani dieeti pidanud inimesed kaotasidki keskmiselt 7 kilogrammi peale dieedi kahte faasi, kus söödi esmalt vaid valke ning edaspidi osadel päevadel köögivilju. Kõik Dukani dieedi neli faasi on täis rangeid reegleid ja isegi väikseimat kõrvalekallet peetakse hävituslikuks. Toitumisnõustajad on arvamusel, et selline dieet ei saa olla toiteväärtuslik.