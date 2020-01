Teadlased arvutasid välja mitu aastat haigustevaba elu annab tervislik elustiil

«Tervislike» meeste puhul tähendas see 31 aastat haigusevaba elu, mis oli seitse aastat rohkem kui nö ebatervete eluviisidega meestel. Naiste suurem kasu tervislikest eluvalikutest võib olla seotud sellega, et naised elavad keskmiselt meestest kauem.

Mõned leiud olid tõesed mõlema soo puhul. Tervislik eluviis mitte ainult ei vähendanud vähi, südamehaiguste ja diabeediriski, vaid parandas igasuguste haiguste üle elamise võimalust. Teadlased keskendusid just nendele kolmele haiguse tüübile, sest tõved on tihedalt seotud inimese elustiiliga. Ülekaalulisus või rasvumine näiteks seostub 13 erinevat tüüpi vähiga. Nende hulgas on näiteks rinna-, soole-, maksa-, neeru- ja söögitoruvähk.

Tegu on suure vaatlusuuringuga, mistõttu ei saa täiesti kindlalt väita, et need elustiilitegurid olid vastutavad pikema haigustevaba elu eest. Küll aga prooviti arvesse võtta teisi faktoreid, mis tulemusi mõjutada võisid. Need olid näiteks perekondlik risk, etniline taust ja vanus. Samuti pidid uurijad lootma inimeste antud informatsioonile enda kohta, mis ei pruugi alati täpne olla. Suurem osa uuringus osalenud inimestest olid tervishoiutöötajad. Kokku osales uuringus 73 000 naist ja 38 000 meest.