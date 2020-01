Tablett trenni asemel: teadlased leidsid valgu, mis imiteerib treeningu mõju

Kuigi paljud detailid on veel teadmata, siis ütlevad Michigani ülikooli teadlased, et looduslikult esinev valk Sestrin paistab imiteerivat treeningu kasu nii kärbestel kui hiirtel nende tehtud eksperimentaalses katses, vahendab leht Study Finds.

Need leiud võivad saada kasutust nii treeningu, meditsiini kui teadusvaldkondades. Näiteks võib Sestrin aidata säilitada lihasmassi inimestel, kes ei saa treenid terviseprobleemide tõttu.

Teadlased on varem leidnud, et Sestrin koguneb lihastes treeningujärgselt. Nüüd tahtsid uurijad teada, kuidas valk on treeninguga seotud. Michigani ülikooli molekulaarse ja integreeritud füsioloogia osakonna teadlased kasutasid oma eksperimendis kärbseid. Nad disainisid kärbestele jooksuratta, kus grupp kärbseid treenisid kolm nädalat. Mõned neist kärbestest olid normaalsed, teised olid aretatud nii, et nende organism ei olnud võimeline Sestrinit looma.

Kärbsed suudavad tavaliselt korraga liikuda neli kuni kuus tundi ning normaalsed kärbsed suutsid seda aega treeninguga pikendada. Ilma Sestrinita kärbsed ei paranenud treeninguga. Lisaks nägid teadlased, et kui anda normaalsetele treenimata kärbestele maksimaalne doos Sestrinit, siis kohanesid kärbsed kohe jooksurattaga ning muutusid teistest kärbestest tugevamaks. Nad olid füüsiliselt üle ka kärbestest, kes olid treeninud kolm nädalat. Märkimisväärne on see, et kärbsed, kellele anti maksimaalne Sestrini annus, ei paistnud treenimisega paremasse vormi saavat. See viitab sellele, et Sestrin üksi pani neid oma täit füüsilist potentsiaali kasutama.

Lisaks kärbestele arendasid uurijad ka grupi hiiri, kes ei suutnud Sestrinit toota. Tavaliselt peaks hiirte hingamisfunktsioon, rasvapõletus ja aeroobne võimekus treeninguga paranema, kuid ilma Sestrinita hiirtel seda ei nähtud. Uurijad pakuvad välja, et Sestrin võib neid bioloogilisi tegevusi koordineerida, lülitades erinevaid ainevahetuse toimimise radu sisse ja välja. Selline kombineeritud efekt on treeningu mõju saavutamiseks oluline.