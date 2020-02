Öised vahetused mõjuvad laastavalt nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele

2014. aastal korraldasid Suurbritannia teadlased uuringu, milles vaadeldi, kuidas mõjutab öötöö inimese tervist molekulaarsel tasandil. Uuringus osalejatel tuli muuta oma unegraafikut, nii et see imiteeriks öötöö graafikut. Vereanalüüsidest selgus, et kuus protsenti inimeste geenidest on aktiivsed spetsiaalsetel kellaaegadel ning öötöö mõjutas negatiivselt inimeste geneetikat.