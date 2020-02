Loe, milline toitumine vähendab testosterooni taset kõige enam

Samades piirkondades on langemas ka testosterooni tase ning teadlased kahtlustavad, et selle taga on saastunud keskkond, suitsetamine, liigne alkoholi tarbimine ja ebatervislik toitumine. Tegemist on tõsise probleemiga, sest lisaks viljakusele mõjutab testosterooni tase lihasmassi, luutihedust ja sugutungi.

Tegemist on seni suurima uuringuga, milles üritati välja selgitada toitumise mõju sperma kvaliteedile. Uuringust on selgunud, et meestel, kes toitusid peamisest töödeldud või valmis toitudest, oli ühes seemnepurskes 39 miljonit seemnerakku vähem kui teistel meestel. Kehv sperma kvaliteet võib lisaks vähenenud viljakusele viidata ka teistele terviseprobleemidele.

Uuringus osales 2935 normaalkaalus taanlast, kelle keskmine vanus oli 19 aastat ning kes pidid sõjaväkke pääsemise jaoks läbima tervisekontrolli. Meestelt võeti vere- ja spermaproovid ning neil tuli täita küsimustik oma toitumisharjumuste kohta.