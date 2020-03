Levinud ohud, mis kaasnevad steroidide tarbimisega

Teadlased hoiatavad, et pikaajaline anaboolsete steroidide tarvitamine võib suurendada südamehaiguste riski, stimuleerida vähirakkude arengut ning süvendada olemasolevaid terviseprobleeme. Paljud anaboolseid steroide tarbivad inimesed on riskidest teadlikud, kuid usuvad, et steroide on võimalik tarbida viisil, mis on organismile ohutu. Selleks tehakse steroidide tarvitamisest regulaarseid pause, kuid ka sel juhul kaasnevad tarbimisega kõrvaltoimed.