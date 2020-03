Personaaltreener õpetab, kuidas säilitada karantiini ajal lihastoonus ja füüsiline võimekus

Gripi laiema leviku vastu on olemas vaktsiin ning ka statistilised andmed haiguse hooaja, leviku ning sümptomite leevendamise kohta. Tänu sellele teame üldjuhul, millal seda oodata, kaua see kestab ning mida gripi korral ette võtta. Covid-19 vastu meil vaktsiini veel saadaval ei ole ning puuduvad ka täpsed andmed selle kohta, kui kaua pandeemia kestab. Teada on, et viirus on levinud lühikese aja jooksul üle maailma laiali, seda suuresti tänu vabale ülemaailmsele liikumisele. Viiruse leviku pidurdamiseks on mitmes riigis rakendunud karantiin, mis võib ajutiselt muuta inimeste elukorraldust, kuid on igati vajalik ning olnud ka tõhus viis varasemate epideemiate ohjeldamiseks.

Koduse karantiini ajal on kindlasti meie treeningvõimalused piiratud, kuid mitte sugugi olematud. Koduse treeningu võimalused sõltuvad suuresti kolmest tegurist. Esiteks, liikumine sõltub sellest, kui palju on kodus ruumi. Teiseks, millised treeningvahendid või võimalikud vabaraskused on kodus käepärast. Kolmandaks, millised on inimese olemasolevad teadmised treenimisest. Koduse treeningu planeerimisel tuleks alustada just viimasest.

Üldiselt tunnevad trenni pärast muret enim just need inimesed kes on juba harjunud regulaarselt treenima. Vähe on neid inimesi, kes muidu üldse treeninud ei ole, kuid nüüd koduse karantiini ajal seda hirmsasti tegema tahaks hakata. Kui regulaarne trenn ei ole osa inimese igapäevasest elust, ei osata seda ka taga igatseda. Samas tuleb arvestada sellega, et koduse karantiini ajal võib tekkida suurem soov liikuda, sest aega on üle ning välitegevused ning vahetu suhtlemine on piiratud. Sellisel juhul ongi oluline alustada teadmiste kogumisest ning usaldusväärselt allikalt nõu küsimisest.

Inimesed, kes on harjunud treenima ning kellel on piisavad teadmised ja kogemus, oskavad ilmselt ka kodustes tingimustes liikumisharjumusi säilitada. Selleks võivad olla rühmatreeningutest õpitud harjutused, personaaltreeneri nipid ja nõuanded või kasvõi kehalise kasvatuse tunnist saadud teadmised.

Kui inimesel on üleüldine nägemus treenimisest paigas, saab liikuda kahe esimese punkti juurde: kui palju on harjutusteks kodus ruumi ning milline varustus on käepärast võtta. Näiteks kükkide puhul ei pea harjutuse raskemaks tegemiseks ilmtingimata lisama raskuseid, vaid võib harjutusele lihtsalt eri raskusastmeid juurde mõelda. Näiteks kükkide puhul on erinevad raskusastmed järgmised:

Diivanilt püsti tõus ja sinna tagasi istumine

Kükk oma keharaskusega

Hästi aeglaselt diivanilt püsti tõus ja sinna tagasi istumine (4-5 sekundit ekstsentriline ja sama kestvusega kontsentriline tööfaas)

Hästi aeglaselt kükk oma keharaskusega

Kükk mugava vabaraskusega, milleks sobib hantel, aga ka kartulikott, mahlapurk, lillepott või muu mugavalt käes hoitav paraja raskusega ese