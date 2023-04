Need on viis hea tervise saladust

Treening

Võimalusi treenimiseks on palju, kuid oluline on leida endale selline treening, mis on alati motiveeriv ning paneb silmad särama ja kutsub tagasi. Kui treenimisel sellist efekti ei teki, on ilmselt valitud treeningviis, mis ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik. Vastu tahtmist ja pea norgus ei ole mõtet treenida, sest siis lüüakse varem või hiljem käega.

Sobivaks trenniks võib olla jalgrattasõit, suusatamine, jõusaal, jooksmine, Brasiilia jiu jitsu või mis iganes muu treening, millel on eesmärk ning võimalus koormust järgemööda suurendada. Näiteks võib alustada jalutamisest eesmärgiga ronida enda viienda korruse korteri ukseni, ilma et viimasel trepiastmel pea ümber linnukesed tiirleks. Jalutada on hea endale sobivas keskkonnas ning aeg-ajalt vahemaad või tempot suurendades. Samuti võib muuta maastikuvormi, sest asfaldil on märksa kergem kõndida kui metsarajal, mis on ebatasane. Kui eesmärk saab täidetud, tuleks valida uus väljakutse, näiteks progresseeruda jalutamisest jooksmiseni.

Toitumine

Tervislik toitumine on ühes magamise ja hingamisega elu aluseks. Mida varem loome tervisliku suhte enda ja toidu vahel, seda lihtsam on võtta omaks igapäevased tervislikud harjumused. Siinkohal on tähtis roll lapsevanematel, lasteaedadel ja koolidel. Sageli kipume tegelema probleemide tagajärgedega, selle asemel et neid ennetada. Toitumise puhul tähendab see seda, et kuskil on jäänud sisse lüngad teadmistes ja harjumustes, mida on tagantjärele raske täita. Kui inimesel on välja kujunenud ebatervislik eluviis, ülekaal või mõni terviseprobleem, hakatakse otsima kiireid lahendusi. Tegelikult aga on toitumine niivõrd märgilise tähtsusega, et see tuleks paika panna varakult.