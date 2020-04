Kuidas mõjutab rüht inimese tervist ning kuidas seda parandada?

Enamik inimesi istub päeva jooksul liiga pikalt ühes asendis. Istuva töö korral on risk eriti suur sest pärast kaheksat tundi töölaua taga istumist tullakse koju, kus istutakse edasi kas teleri või arvuti ees. Istumisele lisaks on kahjulik ka selili lõug rinnal lamamine, kas teleri ees või nutitelefoni kasutades, sest nii on turi, kael ja lihased sundasendis ilma, et inimene seda ise tunneks. Ajapikku hakkavad kehas halva rühi ja liigse istumise tõttu toimuma muutused, mis võivad tulevikus mõjutada füüsilist võimekust ja tervist.

Halb rüht võib põhjustada selgroo moondumist, mis omakorda võib viia kroonilise seljavalu või liikumisulatuse vähenemiseni. See võib põhjustada skolioosi, mis üldjuhul tekib artriidi, lülisamba vigastuste või luustiku väärarengu tõttu, kuid võib aastate jooksul välja kujuneda ka halva rühi tõttu.

Küürutuamine või kössitamine annab märku sellest, et inimmese turja, selja ja kaelalihased ei ole enam piisavalt tugevad, et selga ja keha toetada ning normaalses asendis hoida. Kui lihased selgroogu piisavalt ei toeta, tekivad kroonilised valud ning suureneb vigastuste risk kogu kehas. Sageli on alaselja kroonilise valu põhjuseks nõrgad seljalihased.