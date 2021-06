Kuidas nautida jaanipäeva nii, et kaal ei tõuseks ja enesetunne ei langeks?

Kui inimene ei taha leida oma kehalt üleliigset keharasva, ei tohi ta süüa ega juua rohkem kui keha suudab päevas kulutada. Selleks on hea viis lugeda kaloreid, kuid jaanipidustuste ajal on seda tavapärasest keerulisem teha, mistõttu aitavad allolevad nõuanded järgnevaid päevi nautida ja samal ajal head enesetunnet säilitada.

Kes aga laseb end täiesti vabaks, võib leida kahepäevase pidutsemise järel enda kehalt mitu kilo üleliigset keharasva, mille maha saamine võtab nädalaid! Lisaks tekitab ülesöömine raskustunnet ja ülejoomine peavalusid, milleta on ilusate ilmade ja sõpradega puhkuse nautimine palju mõnusam.

Järgi taldrikureeglit

Üks tõhusamaid abivahendeid oma toitumise kontrollimisel on taldrikureegel. Selle järgi moodustavad erinevad salatid ja kuumtöödeldud (grillitud) köögiviljad pool taldrikust. Põhitoit nagu kala või linnu(liha) moodustab umbes veerandi taldrikust ja ülejäänud veerandi on lisand nagu näiteks kartul, riis, kartul, makaronid. Kui sa toitud taldrikureegli järgi, siis saab su keha piisavalt energiat, edasine on juba isust tingitud ja tõenäoliselt üleliigne energia.

Toitu regulaarselt

Tegevused nagu poes käimine, grillimise ettevalmistus ja toidu küpsetamine võtavad aega ning seetõttu võib vahe eelneva toidukorraga jääda liiga pikaks. Nii võib sul olla keeruline oma isusid kontrollida, kui lõpuks hea kraam grillilt saabub. Suure õgimise ennetamiseks toitu regulaarselt ja haara hoo pealt vahepalaks kasvõi mõni puu- või köögivili, mis täidab kõhtu ja annab samal ajal vähe kaloreid.

Söö aeglaselt

Aeglaselt süües jõuavad signaalid seedesüsteemist ajju, teatades kõhu täitumisest ja tekitades heaolutunde. Nii väldid rasket tunnet kõhus ja üleliigseid kaloreid, mis muidu salvestuks keharasvana.

Janu kustuta veega

Mahlades, limonaadis, alkoholis on palju kaloreid, mistõttu on kõige mõistlikum juua janu korral vett, mida on võimalik maitsestada kurgiviilude, sidruni ja muu sarnasega. Lisaks aitab vee joomine ära hoida alkoholist tingitud vedelikupuudust ja sellega kaasnevat peavalu.

Tarbi alkoholi mõõdukalt

Alkoholis on lisaks muudele kahjulikele omadustele ka ohtralt energiat. Vaid üks siider (300 kcal) annab 15 protsenti naise päevasest energiavajadusest (2000 kcal). Ja vaid üks õlu (200 kcal) annab 8 protsenti mehe päevasest energiavajadusest (2500 kcal). Veel enam, alkohol tekitab ka isusid, mille tõttu on keeruline kontrollida toidust saadavat energiat.

Liigu palju

Kui istud pidevalt toitu täis laua taga, siis tõenäoliselt tekivad sul isud veel süüa, kuigi su keha on oma energia juba kätte saanud. Et sul ei tekiks ahvatlusi, leia aktiivne tegevus - jaluta, mängi, tantsi. Lisaks on liikumine hea võimalus kulutada üleliigselt sisse söödud kaloreid.