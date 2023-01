Teadlane räägib, kui palju võib süüa liha ja kas liiter apelsinimahla on kahjulik

Ühegi toiduga ei tohi liialdada

Paljudele on tuttav väljend: «An apple a day keeps the doctor away» («Õun päevas hoiab arsti eemal»), mis võeti esmakordselt kasutusele 1913. aastal. Kahjuks ei piisa sellest, kui sellega ei kaasne ka teiste puuviljade, eriti aga köögiviljade ja täisteratoodete piisav tarbimine, liha tarbimise vähendamine ning mõõdukas kehaline koormus. Mõni võib aga arvata, et kui üks õun on hea, siis 10 veelgi parem. Kahjuks kaasneb sellega kõhupuhitus, hambaemaili kahjustumine ning mõnel juhul isegi kaalutõus.

Nüüd siis apelsinimahlast. Muidugi on see tervislikum kui karastusjook, kuna on naturaalne, sisaldab C-vitamiini ja ei sisalda lisaaineid, kuid suhkrusisaldus (kuigi need on looduslikud) on tal lähedane karastusjoogi omale. Liiter mahla sisaldab ligi 100 grammi suhkrut ja annab 400 kcal, mis on viiendik päevasest soovitatud energiast (2000 kcal). See ei täida kõhtu ning võib hoopis tekitada näljatunnet, soovi rohkem süüa ja kehakaalu tõusu. Teine probleem on hambakaariese ohu suurendamine. Nii et ka «head» toidud on suures koguses ebasoovitavad. Kui on soov juua apelsinimahla, võiks juua toidu juurde vaid klaasi, parem oleks isegi süüa selle asemel apelsin.