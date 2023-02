Kolm toiduainet, mis aitavad kiiremini magama jääda

1. Mandlid

Lisaks sellele, et mandlite söömine võib oluliselt vähendada riski haigestuda näiteks südamehaigustesse, aitab see ka saavutada parema une. Mandlid on nii melatoniini allikaks, kui ka aitavad vähendada stressi.

On tehtud uuring, kust selgus, et kui rottidele söödeti enne magama jäämist 400 mg mandliekstrakti, siis nad magasid kauem ja sügavamalt kui ilma selleta.

Enne magama jäämist on piisav süüa 28 grammi mandleid, et saavutada parem uni.

2. Kummelitee

Kummelitee aitab tugevdada immuunsüsteemi, vähendada ärevust ja depressiooni, parandada naha tervist. 2011. aastal tehtud uuringust selgus, et need inimesed, kes tarvitasid päeva jooksul ära 270 mg kummeliekstrakti kaks korda päevas 28 päeva jooksul, jäid 15 minutit kiiremini magama ja ärkasid öö jooksul vähem üles, kui need, kes seda ei teinud.

3. Kiivi