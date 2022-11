Arst soovitab üllatavat vahendit, mis aitab saavutada parema une

«Unehäire ilmnedes on esmane soovitus leida endale kaks nädalat unepäeviku täitmiseks,» ütles Vaher.

Unepäevak aitab hinnata individuaalset unevajadust — tehtud märkmeid analüüsides saab infot igaühe tervisliku une pikkuse kohta. Unepäevik on vabavarana internetist allalaetav ning sisaldab juhendit täitmiseks. Unepäeviku analüüsimiseks võib olla vajalik pöörduda unespetsialisti jutule.

Päeviku analüüsimise järel viiakse päevakavasse sisse muudatused. «Üldiselt on regulaarsete une- ja ärkamisaegade paika seadmine möödapääsmatu. Peale kahte või kolme nädalat uue kava järgi elamist on üldine tagasiside järgmine: uni muutus ühtlasemaks, ärkan ise ilma äratuskellata, ärkan varem kui tavaliselt, päevas on rohkem aega, suudan paremini keskenduda, trenniks jääb aega, toitun tervislikumalt,» kinnitas Vaher.